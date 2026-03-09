Talat: “CTP iktidarında geri alınacak”

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde görev alan Hasan Küçük ve Hasan Taçoy yerine Sadık Gardiyanoğlu ile Alişan Şan görevlendirildi.

CTP Milletvekili Ongun Talat, yapılan değişikliğin Ceza ve Bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelerin bugün oylanmaması gerektiğini savunan iki milletvekilinin görevden alınması anlamına geldiğini söyledi. Talat, “Şu anda bu değişiklik Ceza ve Bilişim suçları ile ilgili düzenlemelerin bugün oylanmaması gerektiğini savunan 2 milletvekilinin görevden alınmasıdır. Talimat uygulamayan 2 milletvekilin yerine yenileri göreve alınıyor. Ceza Yasası ile ilgili değişiklikler için bize boşuna mesai yaptırıyorsunuz. CTP gelince bu yasadaki zem ve kadihle ilgili maddeleri kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.