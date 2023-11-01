Takla atıp sağ yan tarafı üzerinde durdu

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde saat 13:30 sıralarında, Korkuteli mevkiinde, Esra KANATLI (K-49) yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve bir takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.