Tahsin Mertekçi, ölümünün 8’inci yıl dönümünde kabri başında anılacak

Eski Milletvekili ve eski Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün 8’inci yıl dönümünde, Yuvacık Kabristanlığı'ndaki mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Anma töreni 8 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Mertekçi’nin mezarı başında gerçekleştirilecek.

Mertekçi ailesi, anma törenine Tahsin Mertekçi’nin tüm sevenleri davet etti.

Trafik sorununa dikkat çekmek için Yeşilırmak’tan Karpaz’a yürümüştü

1967’de Lİmasol’a bağlı Yalova (Piskobu) köyünde beş erkek kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelen Tahsin Mertekçi, 1974’te ailesiyle ve köylüleriyle birlikte Bostancı köyüne göç etti.

28 yaşında Yalova Spor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Mertekçi, doğduğu köye adanmış bir hayat geçirdi.

6 Aralık 1998’de yapılan seçimde, 31 yaşındayken Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) Güzelyurt Milletvekili seçilen Tahsin Mertekçi, dönemin en genç milletvekili olarak Meclis’teki yerini aldı.

2003 yılında TKP’nin de kurucusu olduğu Barış ve Demokrasi Hareketi partisinden tekrar Güzelyurt milletvekili seçilen Mertekçi, Meclis’te İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı, Hukuk ve Siyasi İşler Komite üyeliği, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi üyeliği, Dilekçe Komitesi üyeliği, Kültür Varlıkları Komitesi üyeliği, Araştırma Komitesi başkanlığı yaptı. Mertekçi, bu dönemde BDH’dan Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Mertekçi’nin milletvekilliği görevi 4 Mart 2005’te sona erdi.

Tahsin Mertekçi, “Ülkenin en büyük sorunu” olarak nitelendirdiği trafik kazalarına dikkat çekmek ve “dur” demek için “Bilinçli insan-güvenli yol- kazasız ulaşım” sloganıyla 13 Eylül 2014’te Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yürümüş ve ülkedeki her kesimden destek almıştı.

Mertekçi, 4 Kasım 2017’de geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta yaşamını yitirmişti.

Tahsin Mertekçi’nin adı vefatından sonra Yalova ile birlikte, “Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda” ve Bostancı’da “Tahsin Mertekçi Caddesi’nde” yaşatılıyor.