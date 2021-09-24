Tahir Topal: “Vergi vermek vicdani bir meseledir”

En yüksek vergiyi veren kişiler listesinde ilk sıraya yerleşen iş insanı Tahir Topal, bu durumdan mutluluk duyduğunu belirtti, vergi vermenin bir vatandaşlık görevinin ötesinde vicdani bir mesele olduğunun altını çizdi. Hem kurumlar hem kişiler için devlete vergi vermenin önemine vurgu yapan Topal, herkesin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Halka bu bilincin devlet tarafından aşılanması gerektiğini de dile getiren Topal, “ülkenin kalkınması için herkes payına düşeni yapmalıdır” dedi.

“Verilerin vergilerin halka dönmesi gerekmektedir”

Verilen vergilerin halk için kullanıldığından da emin olunması gerektiğini aktaran Topal şöyle devam etti: “Özellikle verilen gergilerin halka ne gibi geri dönüşlerinin olduğunu denetlemek gerekir. Vatandaş bir görev olarak vergisini verirken haliyle bunun karşılığında kendisine gelecek hizmetleri de bekliyor. O yüzden bu paraların halka harcandığından emin olmak gerekiyor. Alınan her vergi halka hizmet olarak geri dönmelidir”.