Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanan minibüs şoförü H.Ö.’nün tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanan minibüs şoförü H.Ö., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 22 Kasım tarihinde, zanlının Lefke’den Halasultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri getirdikten sonra, okulda öğrenci olan çocuğu "ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek kafeye götürme bahanesi ile kandırıp kaçırdıktan sonra cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, meselenin aynı gün çocuğun olayı annesine anlatması ile ortaya çıktığını ve polise yansıdığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada üç gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.