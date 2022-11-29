Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü 2 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanan minibüs şoförü H.Ö., ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 22 Kasım tarihinde, zanlının Lefke’den Halasultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri getirdikten sonra, okulda öğrenci olan çocuğu "ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek kafeye götürme bahanesi ile kandırıp kaçırdıktan sonra cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, meselenin aynı gün çocuğun olayı annesine anlatması ile ortaya çıktığını ve polise yansıdığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili zanlının yeni verdiği gönüllü ifadesinin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının aleyhinde iki gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı Elis Sönmez, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 daha tutuklu kalmasına emir verdi.