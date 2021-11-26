“Tabancanın herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığı araştırılacak”

Gönyeli’de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, zanlı K.K., tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı tabanca ile yakalandı. Zanlıyı tutuklayan Polisler, tabancayı ise emare olarak aldı. Tabancanın nereden alındığı ve geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığı araştırılacak…

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan tutuklanan zanlı K.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, huzurda bulunan zanlı Koral Kalkan’ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 23 Kasım tarihinde Gönyeli’de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon esnasında zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak tabanca taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Bahse konu tabancanın emare olarak alındığını belirten Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini ve zanlının bahse konu tabancayı nasıl elde ettiği ve tabancanın geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığının araştırılacağını, bu nedenle zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.