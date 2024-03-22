Tabanca ile iki ayağından vurularak yaralandı

Lefkoşa’da saat 18:15 sıralarında, Küçükkaymaklı Bölgesinde Akın Başak Sokak üzerinde bir apartmanın önünde bulunan 37 yaşındaki Bilal TULA, meçhul bir erkek şahıs tarafından tasarrufunda bulunan tabanca ile ateş edilmesi sonucu her iki ayağından vurularak yaralandı.

Olayda yaralanan Bilal Tula kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlı erkek şahıs polis tarafından aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.