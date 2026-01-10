“SWIFT” projesi tanıtılacak

“Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT)” projesi, 14 Ocak’ta lansman etkinliğiyle kamuoyuna tanıtılacak.

SWIFT Projesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı desteğiyle Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülüyor.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, projenin hedeflerini ve çalışma yaklaşımını kamuoyuyla paylaşmak ve paydaşlar arası iş birliği zeminini güçlendirmek amacıyla planlanan lansman etkinliği, 14 Ocak Çarşamba günü 14.00 –17.00 saatleri arasında yapılacak.

Halka açık olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Mağusa Polatpaşa Bulvarı’nda yer alan Durmuş İyimser Salonu’nda yer alacak.

2017 yılından itibaren yürütülen Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi’nin bir parçası olarak hayata geçirilen proje, ulusal ve uluslararası ölçekte önem taşıyan kuş çeşitliliği ve zengin habitat özellikleriyle öne çıkan, potansiyel Natura 2000 adayı Ayluga Sulak Alanı’nın korunmasını ve kente yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Etkinlik Programı

Etkinlik, 14.00’te karşılama kokteyli ile başlayacak; açılış konuşmalarının ardından proje sunumu yapılacak.

Program kapsamında 16.00 –16.45 saatleri arasında düzenlenecek panelde, ‘Kentsel Hakların Ekolojik Boyutu: Ayluga Sulak Alanı Perspektifi’ başlığı altında Ayluga’nın kentle kurduğu ilişki; planlama, koruma ve biyolojik çeşitlilik eksenlerinde çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınacak.

Panelde Şehir Plancısı ve Kentsel Koruma Uzmanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mimar Doç. Dr. Müge Rıza, Biyolog Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve Biyolog Uzm. Pelin Üretici konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik süresince hafif ikramlar eşliğinde katılımcılar için tanışma ve ağ kurma imkânı sunulacak; ayrıca MAKAMER üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ve geri dönüşüm ürünlerinin sergisi yer alacak.

SWIFT Projesi

SWIFT Projesi, 18 aylık uygulama döneminde Ayluga Sulak Alanı’na yönelik bilimsel araştırmalar, eğitim ve kapasite geliştirme programları, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları, kurumlar arası iş birliği geliştirme, çevre dostu ürün tasarımı ve markalaşma gibi kapsamlı faaliyetlerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Proje, kent belleği ve ekolojik süreklilik arasındaki ilişkiyi görünür kılan bir doğal varlık olan Ayluga Sulak Alanı’nın korunmasını yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil; aynı zamanda kentsel haklar, kamusal fayda ve ortak yaşamın geleceğiyle bağlantılı bir yaklaşımla ele alacak.