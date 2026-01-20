SWIFT Projesi kamuoyuna tanıtıldı

Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı desteğiyle Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi" (SWIFT) projesinin lansmanı yapıldı.

MAKAMER'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da konuk olarak katıldığı etkinlikte MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Komitesi Sorumlusu Uzman Biyolog Pelin Üretici projeyi sundu.

Etkinlikte MAKAMER Genel Sekreteri Betül Akilhoca, AB Altyapı, Çevre, Sivil Toplum ve Eğitim Sektör Yöneticisi Michel Vedrenne, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yaptı.

Etkinlik kapsamındaki “Kentsel Hakların Ekolojik Boyutu: Ayluga Sulak Alanı Perspektifi” başlıklı panelde ise, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Doç. Dr. Müge Rıza ve Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Ayluga’nın kentle kurduğu ilişkiyi planlama, koruma ve biyolojik çeşitlilik eksenlerinde ele aldı.

Alibeyoğlu: “SWIFT projesinin bu anlayışla bütüncül bir yaklaşım benimsiyor”

Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu açılış konuşmasında, sulak alanların tek bir kurumun ya da tek bir disiplinin konusu olmadığını; bilimin, yerel yönetimin, sivil toplumun, eğitimin ve gündelik yaşamın kesişiminde yer alan ortak bir kamusal değer olduğunu kaydetti.

SWIFT projesinin bu anlayışla bütüncül bir yaklaşım benimsediğini belirten Alibeyoğlu, projenin hayata geçmesini sağlayan AB Mali Yardım Programı’na teşekkür etti.

Akilhoca: “Çalışmalar çevre odağının bir uzantısı”

MAKAMER adına konuşan Betül Akilhoca ise, SWIFT projesinin, derneğin Mağusa’da kadınların güçlenmesine yönelik yürüttüğü hizmet ve çalışmaların çevre odağındaki uzantısı olduğunu ifade etti.

Üretici: “Çevre dostu ürün tasarımı ve markalaşma başlıklarında kapsamlı faaliyetler yürütülecek”

Uzman Biyolog Pelin Üretici ise, projenin kapsamı ve uygulama yaklaşımına ilişkin sunumunda, Ayluga Sulak Alanı’na yönelik bilimsel araştırmalar, eğitim ve kapasite geliştirme programları, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları, çevre dostu ürün tasarımı ve markalaşma başlıklarında kapsamlı faaliyetler yürütüleceğini aktardı.

Üretici ayrıca, proje kapsamında Ayluga Sulak Alan Durum Raporu’nun hazırlanacağını belirtti.

Vedrenne: “Biyolojik çeşitliliğin güçlendirilecek”

AB Altyapı, Çevre, Sivil Toplum ve Eğitim Sektör Yöneticisi Michel Vedrenne de, SWIFT kapsamında Ayluga Sulak Alanı’nın korunması ve sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesiyle biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kılıç: “Proje, kamusal fayda açısından büyük öneme sahip”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, sulak alanların korunmasına ilişkin çalışmaların önemine değinerek, üniversite-sivil toplum-yerel paydaş iş birliğinin çevresel sürdürülebilirlik ve kamusal fayda açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Uluçay: “Güçlendirici, tamamlayıcı bir proje”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, sulak alanların korunmasının yalnızca Mağusa için değil, ülke genelinde çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından da önem taşıdığını belirtti.

Uluçay, yürütülen çalışmaların Mağusa’nın sürdürülebilir dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

2024 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, belediye ve MAKAMER arasında Ayluga Doğal Yaşam Parkı protokolünün imzalandığı hatırlatılan etkinlikte, Ekim 2025 tarihinde AB desteğiyle MAKAMER tarafından hayata geçirilen SWIFT’in ise Ayluga Doğal Yaşam Parkı çalışmalarının oluşturduğu daha geniş koruma ve iş birliği zeminini güçlendiren tamamlayıcı bir proje olduğu kaydedildi.