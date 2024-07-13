Süs havuzunda elektrik tesisatı yaparken, elektrik akımına kapıldı

İskele'de bugün faaliyet gösteren bir otelde iş yapan 38 yaşındaki Murat Çallı, geçirdiği "iş kazası" sonrası yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Suabylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay saat 14.00'te bir otelin süs havuzunda meydana geldi. 40 cm derinliğindeki süs havuzu içerisinde, elektrik tesisatı işi yaptığı sırada, elektrik akımına kapılan 38 yaşındaki Murat Çallı, otel çalışanları tarafından havuz içerisinde baygın halde bulundu.

Çallı, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.