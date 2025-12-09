"Sürücülerimiz azami dikkat göstermeli"

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgedeki etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kırok, özellikle Çatalköy–Ozanköy ve Çatalköy–Değirmenlik güzergâhlarını kullanacak sürücülerin azami dikkat göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Yağışların etkisinin arttığını belirten Kırok, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Ayrıca Acapulco Otel ile Elexsus Otel arasındaki yol güzergâhında yağış nedeniyle oluşan balçık ve çamur birikintilerinin trafik akışını zaman zaman durma noktasına getirdiğini ifade eden Kırok, bu bölgeden geçecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmeleri istendi.