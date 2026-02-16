Sürücü eğiticisi sınavları 2 – 25 Mart arası yapılacak

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, uygulamalı sürücü eğiticisi sınavlarının 2- 25 Mart tarihleri arası Alayköy Sanayi Bölgesi sınav alanında yapılacağını duyurdu.

Komisyon Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sürücü eğiticisi A/B/C-D-F/G/E/K sınıflarından uygulamalı eğitmenlik sınavlarının belirtilen tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, adayların sınava katılacakları araçları, kimlik kartı ve sürüş ehliyetleri ile birlikte saat 08.00’de sınav yerinde hazır olmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, motosiklet sınavları ile ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı ifade edildi.