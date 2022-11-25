Süre doldu, çağrı yok!

Ayşe GÜLER

Asgari ücretin yeniden belirlenmesi için Hür-İş Federasyonu’nun yaptığı resmi başvurunun üzerinden 15 gün geçti, yasal süre doldu.

Asgari Ücretler Yasası’na göre toplantının istem tarihinden başlayarak 15 günü geçmeyeceği yazsa da, Çalışma Bakanlığı bu konuda hala adım atmadı.

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Komisyonun toplanması için ne ses var ne seda” dedi, 15 günlük yasal sürenin dün sona erdiğini açıkladı.

Serdaroğlu, Cuma günü İcra Kurulu’nu toplayarak, ne yapacaklarına karar vereceklerini belirtti.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun da kendilerine toplantıyla ilgili çağrı yapılmadığını söyledi, “Komisyonun şu anda toplanmasıyla ilgili zamanlama doğru değil” dedi.

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Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

Bakanlık yasayı ihlal ediyor

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplantı çağrısına yönelik yasal sürenin dün dolduğunu ifade etti, “Bakanlık yasayı ihlal ediyor” dedi.

Serdaroğlu, yasaya göre 15 gün içinde toplantı çağrısına yanıt verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cuma günü icra kurulunu toplayıp, ne yapacaklarına karar vereceklerini ifade eden Serdaroğlu, toplantı sonucuna yönelik bilgilendirme yapacaklarını aktardı.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun:

Zamanlama doğru değil

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun da toplantı çağrısının işçi kanadı tarafından yapıldığını, komisyonu toplama yetkisinin Çalışma Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Arhun, “Yasada 15 gün içinde komisyonun toplanacağı yazıyor ama toplanmazsa ne olacağına yönelik bir şey yok. Daha önce de örnekleri yaşandı” dedi.

“Bakanın görüşü değişmediyse Ocak’ta zaten komisyon toplanacak. Sürecin Aralık’ta başlatılması ne kadar doğru?” diye soran Arhun, “Bu konuda aceleci davranıldı. Zamanlama doğru değil” şeklinde konuştu.

Yasa ne diyor?

İlgili yasada; “Asgari Ücret Saptama Komisyonu re’sen veya ilgili taraflarından birinin yazılı istemi üzerine Bakanın çağrısı ile toplanır” deniliyor.

Ayrıca “İstem üzerine yapılacak toplantıda çağrılar, istem tarihinden başlayarak on beş günü geçemez” şartı yasa açıkça belirtiliyor.