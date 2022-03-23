‘Şüpheli görülüp’ kontrol edildiler, ‘yasa dışı’ girişleri ortaya çıktı

Mağusa’da yürürken şüpheli görülen ve yapılan kontrolde ülkede yasal girişleri tespit edilemeyen zanlılar T. H, H. Ş ve C.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cafer Erenköylü zanlıların, ‘Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek’ suçuyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların 14.03.2022 tarihinde 22.30’da Mağusa’da yürürken şüpheli görüldüğünü ve kimlik kontrolünde, yalan beyanda bulunduklarını da söyledi. Zanlıların Türkiye’den gelip, çalışmak için güneye geçiş yapacaklarını beyan etmelerine rağmen, kuzeye yasal girişlerinin olmadığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlı3’ün ifadesinde Antalya’dan 16 kişiyle birlikte, bir tekneyle güneye gittiklerini ve Türkiye’ye dönmek için diğer iki zanlıyla askeri yasak bölgeyi ihlal edip kuzeye geçiş yaptığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlı 3’ün güneydeki baz istasyonundan beslendiği tespit edilen güneye ait sim kartı ayrıca aşı kartı ve güneyde çekilen fotoğrafları olduğunu anlattı. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.