SÜİB'in yeni Başkanı Meriç Avunduk oldu

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği’nin (SÜİB), tüzüğü gereği iki yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Ocak 2026 tarihinde SÜİB Ofisi’nde sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısı; açılış, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Birlik Başkanı’nın konuşmasıyla devam eden toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu ile mali rapor ve denetleme kurulu raporları okunarak genel kurulun onayına sunuldu ve ibra edildi.

Genel kurul kapsamında SÜİB Başkanlığı görevinde devir teslim gerçekleşti. Uzun süredir Birlik Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Erden, görevinden kendi isteğiyle ayrılırken, SÜİB Başkanlığı görevini seçim yapılmaksızın, yeni oluşan yönetim kurulunun kararıyla Meriç Avunduk devraldı. Bu süreçle birlikte SÜİB yönetim kurulu da yeni dönem için güncellendi. Birlik tarafından yapılan açıklamada, Mahmut Erden’e bugüne kadar Birliğe sunduğu katkı ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Genel kurula ayrıca KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ile SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı da katılarak sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda; süt ve süt ürünleri üretiminin geliştirilmesi, kalite ve verimliliğin artırılması, sektörün sürdürülebilir yapısının güçlendirilmesi ve süt ürünleri ihracatının artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, sektörün ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik ortak hedefler vurgulandı.

YENİ OLUŞAN YÖNETİM KURULU:

1) Meriç Avunduk (Başkan)

2) Rasım Kırmızıgil (Asbaşkan)

3) Mustafa Betmezoğlu (Sayman)

4) Şevket Seren (Sekreter)

5) Mustafa Ahmet Raşit

6) Sadık Uğurlubirel

7) Mehmet Özkoç

YEDEK ÜYELER:

1) Metin Duran

2) Mustafa Kaymak

DİSİPLİN KURULU:

1) Cihan Özdoğan

2) Tayfun Yükselen

3) Çağkan Garanti