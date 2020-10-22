Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Sucuoğlu, adaylık için yola çıktığını, adaylığının resmileşmesinin ise Pazartesi olacağını belirtti.

Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, “Pazartesi manifestomuzu açıklayarak resmi başvuruyu yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, “Adaylık için süreç devam ediyor. Pazartesi mesai saati bitimine kadar müracaat kabul ediliyor. İsimler belli olacak. Yola çıktık. Ama bunun resmileşmesi pazartesi günü olacak. Hem manifestomuzu açıklamak, hem de gidip kaydımızı yapmak için. Şu an çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Erken seçim son alternatif”

Hükümet senaryoları ve erken seçim iddialarını da değerlendiren Sucuoğlu, içinde bulunulan pandemi ve ekonomik koşullar nedeniyle erken seçime gitmenin doğru olmayacağın vurguladı.

Pandeminin kış aylarında seyrinin değişebileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Erken seçim 4-6 ay arası bir kayıp demektir. Erken seçim en geride olması gereken alternatif olarak kalıyor” dedi.

“Halkın ihtiyacı olan hizmettir” diyen Sucuoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erken seçim alternatifinden önce koalisyon seçenekleri olduğun inanıyorum. Çok da zor değil. Şu anda normal bir süreçten geçmiyoruz. Başbakan olacak kişiyi önünde zor bir sınav bekliyor. 2021 yılı bu yıldan çok daha zor olacak.”