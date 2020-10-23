Hasan Taçoy da aday

UBP Lefkoşa Milletvekili- Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy UBP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama ile aday olduğunu duyuran Taçoy, "30 yıllık parti geçmişim, bilgi ve birikimimle; her fırsatta “İyi ki Ulusal Birlik Partili’yim” diyen biri olarak, partililerimizden yükselen sese ve desteğe kulak vererek parti genel başkanlığına aday oluyorum" dedi.

Başarılı bir sürecin ardından bugün Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar önce yemin edecek, ardından görevi devralacak.

UBP’nin bir neferi olarak bu mücadeleye omuz vermekten gurur duydum. Biriktirdiğimiz başarı hikayeleri arasında bu dönem de bir gurur tablosu olarak yer alacak.

Şimdi, partimizi düşünme zamanı. Kısa sürede kurultayımızı yapacak, birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.

30 yıllık parti geçmişim, bilgi ve birikimimle; her fırsatta “İyi ki Ulusal Birlik Partili’yim” diyen biri olarak, partililerimizden yükselen sese ve desteğe kulak vererek parti genel başkanlığına aday oluyorum.

Kimsenin şüphesi olmasın, Bu sürecin sonunda kazanan UBP olacak. birbirimize sarılarak , daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Yol haritamızı; hafta başı düzenleyeceğimiz basın toplantısında, ayrıca köy köy, mahalle mahalle gezerek partililerimize anlatacağız.

Yola çıktık... Geleceğe yürüyoruz."