Sucuoğlu: Partide yönetim zafiyeti vardı, Hasipoğlu sorumluluk aldı

Ayşe GÜLER

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu’nun “Bakanlar Kurulu’nun sorumluluğu Başbakan’a aittir” açıklamasına cevap verdi, “Günahıyla, sevabıyla benim sorumluluğumda. Art niyet asla söz konusu değildir” dedi.

“Oğuzhan dostumuz arkadaşımız. En zor süreçlerde birlikte hareket ettik. Çok başarılı genel sekterlik görevi yaptı” diyen Sucuoğlu, “Göreve geldikten sonra partide yönetimde zafiyet olduğunu, kendisi de bahsetti. Bakanlığın da yoğun olduğunu, vakit ayıramayacağını söyledi. Ben de partiyle ilgili yönetimi üstlenmesini istedim. Kendisi de bunun üzerine birçok insanın yapamayacağı şeyi yaptı, başarının devamı anlamında sorumluluk aldı. Bunun altında başka bir şey aranmamalı” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki dönemde de kabinede değişiklik olabilir”

Sucuoğlu, “Hükümet, 5 yıl sürecekse, 5 yıl aynı arkadaşlarla devam edeceğiz diye kural yok. Her arkadaş halkın süzgecinden geçti, hepsi eşittir. Kendisinin istenmediği durum olur, bunlar olur…” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde de kabinede değişiklik olabileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Şu adres böyle istedi, bu adres böyle istedi şeklinde bir şey söz konusu değil” şeklinde konuştu.

“Ek bütçe iyi hesaplanmalı”

Sucuoğlu, ek bütçenin hazırlanacağını ancak bu konuda iyi bir hesaplama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Göreve 21 gün önce geldiklerini, yalnızca kuzeyde değil, dünyanın her yerinde sıkıntı yaşandığını söyleyen

Sucuoğlu, akaryakıt, nakliye, hammadde konularında ciddi sorun olduğundan bahsetti.

Turizmde Mart ayı itibariyle beklenen kıpırdamayı bulamadıklarını ifade eden Sucuoğlu, bu sektörün gelirinin 200-250 milyon TL’nin altına düşebileceğinden bahsetti.

Sucuoğlu, üreticinin desteklenmesi yönünde yarın Ekonomi ile Tarım Bakanlığı’nın geniş bir toplantı yapacağını, açılımları ele alacağını ifade etti.

Serbest Liman konusunda yasal düzenleme yapılacağını, bir çalışma başlatıldığını dile getiren Sucuoğlu, bu sıkıntının belli ölçüde ortadan kalkacağını söyledi.

“13 belediye ile seçime gideriz”

Yerel yönetim reformuna yönelik konuşan Başbakan Sucuoğlu, 13 belediye ile yerel seçimin yapılabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, “28 belediye ile bu iş yürütülemez. 4 yıl 28 belediye ne yapacak? Haziran sonundan sonra ne yapacak? Bir kararlılık varsa oturalım, tartışalım. Salı’ya kadar zaman var” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu: “Başbakan olsam dışarıdan bakan atamazdım”