Erhürman: “Size talimat verildi, siz bunu yapacaksınız, doğruyu söyleyin”

2018’den bu yana Yerel Yönetimler Reformu çalışmalarının yapıldığının doğru olduğunu ifade eden Erhürman, bu çalışmaların hiçbirinin, Meclis’e gelecek olgunluğa erişmediği için Meclis’e gelmediğine işaret etti.

Hükümet’inse, bir ay içerisinde, yıllardır çalışılan ama Meclis’e getirilmeyen bir konuda bir metin hazırlayarak Meclis’e getirdiğinin altını çizen Erhürman, UBP’nin geçmiş yıllarda bu konunun görüşüldüğü komite çalışmalarına dahi katılmadığını hatırlattı.

“Size talimat verildi, siz bunu yapacaksınız, doğruyu söyleyin” diye Hükümet mensuplarına seslenen Erhürman, CTP’nin tüm çalışmalara katıldığını ancak Hükümet’in oluşturduğu metinde de kimsenin görüşüne yer vermediğinin altını çizdi.

“Biz ne belediyeler reformuna, ne de sayıların azaltılmasına karşıyız. Biz de çalıştık bunları” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, ‘en doğru yöntemin bulunmasının önemine’ işaret etti.

Erhürman, “Hangi toplantıya çağırdıysanız geldik… Elektriğe, alkollü içkilere zam yaptınız, akaryakıta zam geldi. Bütün bunları bizimle konuşmadan yaptınız, buna rağmen çağırdınız geldik. Ama yaptığınız şey bunu dayatmaya çevirerek Anayasa’ya aykırı bir konuda uzlaşı beklemek” şeklinde konuştu.

“Muhalefet, sırf muhalefet yapmak için karşı çıkıyor havası yaratmaya kalkmayın, öfkeye, bağırmaya çağırmaya kalmayın” diyen, ‘Anayasa’yı delmek için ivedilik tasarısına’ karşı çıkmalarının haklı olduğuna vurgu yaptı.

“Geldiğiniz nokta bütün sınırların aşılmasıdır, oyçokluğu ile Anayasa’yı delmeyi çalışıyorsunuz. Bu yapılacak iş değil, lütfen bu memleket adına bunun farkına varın” dedi.

Sucuoğlu: Oy çokluğu ile Anayasa’yı ihlal ediyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” dedi.

Sucuoğlu, Ad-Hoc Komitesi’ne ilişkin CTP’nin olumlu tavır içinde olmadığını savundu.

“Belediye çalışanlarının Pazartesi gününe kadar süre verdiğini, süresiz greve girecekleri” yönünde uyarıda bulunduklarını hatırlatan Sucuoğlu, “Bugün sendikalar Meclis’te değil. İstenildiğinde konsensüs olabilir” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, 2008’den beridir bu konu üzerinde çalışıldığını, uzun süredir de Belediyeler Birliği tarafından çalışıldığını söyledi.

Ayrıca Sucuoğlu, oy birliği ile alınsaydı ne olacaktı? Anayasa aykırı olmayacak mıydı?” şeklinde konuştu.

Oyçokluğu…

Konuşmaların ardından tezkerenin oylamasına geçildi, Töre oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.

Bu sırada CTP’li vekiller oy sayımına ilişkin bilgi istedi, yeniden oy kullanıldı.

Töre, 27 kabul, 21 ret oyu verildiğini söyledi.