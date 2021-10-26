Sucuoğlu: “Bu kadar aptal mıyım ki, rakibim bile olamayacak bir adaya bu şekilde saldırayım?”

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci ve yaşananları değerlendiren UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, kurultaydaki diğer rakiplerini işaret etti.

Sucuoğlu, Özgür Gazete'de Pınar Barut'a konuştu.

Söz konusu görüntüleri kimin yayınladığının konuşulmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Esas tartışılması gereken konu ‘Saner ve benim bu yarıştan ekarte edilmemizin kime yarayacağı olmalı” dedi.

Aldığı tüm anket sonuçlarında çok yüksek oyla bulunduğunun altını çizen Sucuoğlu, “Ben bu kadar aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım?” yorumunu yaptı.

Sucuoğlu, paylaştığı bazı detaylarda üstü kapaklı göndermelerle parti içindeki diğer kurultay adaylarını işaret etti.

“Herkes bunu biliyordu ama kimse konuşmuyordu”

Bu olaydan 4 ay önce haberiniz olduğu ve Ersan Saner’i uyardığınız doğru muydu sorusuna da yanıt veren Sucuoğlu, şöyle devam etti: “Bu olay sadece benim değil, kime sorsanız haberi vardı. Özel bir durum ve sadece aileyi ilgilendiren bir durumdu. Ben kendi eşime dahi bahsetmedim. Müdahil olmadım. Diğer arkadaşlar gibi bunu kimseyle paylaşmadım. Bu konuyu Sayın Saner bile bilmesine rağmen dallandırıp budaklandırmak istememiş belli ki. Kendisinin bile bilmesine rağmen polise müracaat etmemesi, benim de taşıdığım bu hassasiyeti kendisinin de taşıdığını gösteriyor. Herkes bunu biliyordu ama kimse konuşmuyordu. Dünkü izlenimlerim bu yönde. Bana gelindi ve ben bunu kabul etmedim, bu konuyu konuşmayacağımı söyleyip geri çevirdim.”

“Bu görüntüleri kim insanlara servis etti? Önemli olan bu…”

Parti içinden sizin gibi bu konuyu geri çevirmeyen birileri olmuş mudur sorusu üzerine ise Sucuoğlu; “Bu görüntüleri kimin yayınladığı çok önemli ama her ne halse bu konu konuşulmuyor. Bu görüntüleri kim insanlara servis etti? Önemli olan bu… Nereden atılırsa atılsın gerek TC gerek güney, teknolojik donanım ile bulunabilir. Esas olayın, esas suçlunun konuşulmadığı, kim ne dedi ile uğraşılan başarılı bir algı yaratılıyor. Çirkefin kendisi konuşulmuyor, çok ilginç.” yanıtını verdi.

“Saner ve Benim bu yarıştan ekarte edilmemiz kime yarar?”

Birkaç sorunun yanıtının alınması gerektiğine değinen Sucuoğlu, bunları şöyle sıraladı:

“10 gün önce bir aday arkadaşımızın yakınları böle bir olayın geleceğini, ‘hazır olun, öyle şeyler yaşanacak ki inanamayacaksınız, Sucuoğlu’nu patlatacağız’ gibi cümleler kurdu. Bunu nereden biliyordular? Bunların adı konmalı. Yine çok önemli kişilerin yanında çalışanlar bir kasetçi arkadaşa gidip çeşitli tekliflerde bulundu. Bunun araştırılması gerek. Bunun yanında önce tutuklanan sonra iki gün serbest bırakılan bu kadın bu sürede neler yaptı? Bu iki gün içinde ne oldu? Kimlerle görüştü? Kimlerden direktif aldı? Bunlar araştırılsın. Esas tartışılması gereken konular aslında bunlar, Saner ve Benim bu yarıştan ekarte edilmemiz kime yarar? Esas bunlar tartışılmalı ama gözden kaçıyor. Kim kiminle birkaç saat içinde 20, 22 defa karşılıklı telefon görüşmesi yaptı? Hasta bir yakınınız bile olsa bunu yapmazsınız ama mahkeme süresince bu adaylardan biri tarafından yapıldı. Aldığım tüm anketlerde çok yüksek oylar aldım, hiç sonuçlarım düşmedi. Ben bu karda aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım? Bu olay tam anlamıyla ters giden bir olay, bu yaşananlar mantığa sığmıyor. Ben %60’larda iken % 15’lerdeki rakibimle neden uğraşayım? Aptal olmam lazım…”

“Partinin kurultay için içine düştüğü durum içler acısı”

Partinin kurultay nedeniyle düştüğü durumu da değerlendiren Sucuoğlu, şunları ifade etti:

“İçler acısı. Bu olamamalıydı. Bu oyunlara gidilmemeliydi. Hakkaniyetli bir süreç olmalıydı. Defalarca bunu söyledim ama geçen sefer yaşananların bir benzerini aynı çevreler yaratmaya çalıştı. UBP bunu kusacaktır. İnsanlara nefret geldi. Her seferinde aynı ekip sahneye çıkıp aynı pislikleri ve düzenbazlıkları yapıyor. Özellikle geçen kurultay ve şimdi, bu menfaat çevrelerinin her türlü oyunu yapmaya devam edeceklerini gösteriyor.” dedi.

Sucuoğlu, son olarak parti içindeki disiplin kurulunun konuyla ilgili hareket etmesi gerektiğini de dile getirdi.

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