“Suç geliri” soruşturması:  2 avukat, 1 iş insanı tutuklandı

Avusturalya’da “Organize Suç Örgütü Üyeliği", "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı M.D.B’nin ülkeden ihracının ardından başlayan polis soruşturması genişledi.

Meseleyle bağlantılı aralarında 2 avukat ve 1 iş insanının bulunduğu 3 kişi dün mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Polis, her 3 zanlı; E.K, B.S ve H.K hakkında “Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek Suçlaması” olduğunu mahkemede açıkladı.

Polis memuru Hüseyin Yıldıran soruşturma kapsamında detaylı bilgi verdi.

Hukuk Dairesi yazı yazdı…

Polis, 24 Mart’ta Hukuk Dairesi’nden alınan yazıdan, Interpol tarafından "Organize Suç Örgütü Üyeliği", "Yasa Dışı Silah Bulundurma" ve "Kara Para Aklama" suçlarından aranan Avustralya vatandaşı M.D.B isimli şahsın bahse konu suçlardan elde ettiği suç gelirini yurt içine getirdiği ve KKTC’de bahse konu suçtan elde ettiği geliri akladığı, ayrıca konu şahıs aleyhine 1 Mart’ta banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde de bulunulduğunun öğrenilip, konu şahıs ve bağlantılı olduğu şahıslar aleyhine soruşturma yapılması istendiğini anlattı.

“Avukatı sıfatıyla bulundu”

Polis, Interpol’dan alınan yazıda M.D.B’nin yasa dışı serveti saklamak için banka hesaplarını kullandıklarından şüphelendikleri, M.D.B’nin özellikle uyuşturucu ithalatı ve uyuşturucu dağıtımı yoluyla servet kazandığının değerlendirildiği kaydetti.

Polis, söz konusu şahsın 7 Ocak 2021’de ülkeye giriş yaptığını ifade ederek, Temmuz 2021 tarihinde ise zanlı E.K’nin talimatı ile KKTC’de bulunan yerel bankalarından birinde M.D.A adına toplam 82 bin dolar nakit yatırım ile hesaplar açıldığının tespit edildiğini söyledi.

Yürütülen soruşturma neticesinde zanlı E.K’nin; M.D.B’nin Girne’de 1 milyon 200 bin dolara

3 adet lüks daire almasını sağladığını dile getiren polis, bununla birlikte bankalarda hesap açılmasını ve söz konusu hesaplara para yatırılmasını sağladığını belirtti.

Polis, zanlı E.K’nin Girne’de bir benzin istasyonunun aylık 8.000 STG'ye 5 yıllığına kiralaması için yapılan sözleşmenin imzalanması esnasında M.D.B’nin avukatı sıfatı ile yer aldığını da dile getirerek, Nisan ve Mayıs 2022 tarihinde mal sahibine yapılan toplam 112 bin 74 Sterlin ödemeden 8.000 Stg’nin havale edilmesini sağladığını aktardı.

Soruşturma kapsamında M.D.B’nin 10 Temmuz 2022’de ülkeden ihraç edildiğini söyleyen polis, bu olayın ardından zanlı E.K’nin 13 Temmuz’da M.D.B’nin hesaplarında kalan paraların çekilmesi için girişimde bulunduğunu ancak banka tarafından bloke konması nedeniyle işlem yapamadığını dile getirdi.

Polis, mesele ile ilgili olarak M.D.B’nin banka hesaplarında yapılan incelemede 1 milyon 200 bin doların hesaplarında olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu suçtan elde edilen paraların ülkeye yasadışı olarak girdiği ve/veya başka şahısların hesapları kullanılarak aklandığına inanıldığını söyleyen polis, bu yönde de geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini söyledi.

“Şüpheli işlem bildiriminde bulunmadı”

Polis, 26 Ağustos’ta zanlı E.K’nin hesaplarının bulunduğu bir banka tarafından hesaplarına yurt dışından gelen şüpheli havaleler ile ilgili olarak kendisinden defalarca belge ve evrak istendiğini belirtti.

Bankaların taleplerine karşılık, zanlı E.K’nin herhangi bir belge ve evrak sunamadığını ifade eden polis, banka tarafından daireye şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu belirtti.

Polis, zanlı E.K’nin “Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” tahtında yükümlü sayıldığı halde M.D.B’nin aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını söyledi.

Yüklü miktarda yatırımlar…

Öte yandan polis zanlı B.S’nin Avustralya'da "Uyuşturucu Madde Satışı ve Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından aranan M.D.B’nin 1.200.000 dolara satın aldığı 3 daire ile ilgili olarak hazırlanan sözleşmede şahit olduğunu kaydetti.

Ayrıca suç geliri soruşturması yürütülen bir şirkette M.D.B’nin sekreter, zanlı B.S’nin ise direktör olduğu aktaran polis, şirketin en büyük hissedarının M.D.B olduğu, ikinci büyük hissedarın ise zanlı B.S’nin olduğunu kaydetti.

Polis, zanlı B.S’nin şirketin hesabına 2 defada yaklaşık 90.000 STG nakit yatırımlar yaptığının tespit edildiğini de söyledi.

“Nikahın paravan olduğu yönünde ihbar yapıldı”

Polis, M.D.B’nin KKTC’de evlenebilmesi için kendi ülkesinden alınmış bekarlık belgesini Evlendirme Dairesi’ne sunmamak ve bu belgeden muaf tutulmak amacı ile 24 Mart 2022’de İskele Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada zanlı E.K’nin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, konu evliliğin ‘paravan evlilik’ olduğu yönünde Muhaceret Dairesi’ne ihbar yapıldığı öğrenilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını da anlattı.

Zanlı E.K’nin bu konu hakkında da herhangi bir bildirimde bulunmadığını kaydetti.

Farklı bir şirket, yine ‘suç geliri’ soruşturması…

Polis, zanlı H.K’nin ise 15 Temmuz 2022’de M.D.B’nin büyük hissedar ve direktör olduğu

Bir şirketin banka hesaplarına Şubat 2022 tarihinden itibaren yüksek miktarda nakit paralar yatırılmasını sağladığını kaydetti.

Konu şirket aleyhine suç geliri soruşturması başlatılıp tüm mal varlıklarına tedbir konulmadan birkaç gün önce zanlı H.K’nin konu şirketin hesaplarındaki 1 milyon 190 bin 710 TL, 390 USD, 310 STG ve 960 Euro’yu nakit çektiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, Mart 2022 tarihinde H.K’nin sahibi olduğu bir işyerine hesaplarından M.D.B’ye 150.000 Stg havale gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Nikah şahidiydi…

Polis, yine mesele ile ilgili olarak M.D.B ile birlikte hareket eden başka bir Avustralya vatandaşı şahsın hesabında bulunan paraların zanlı H.K tarafından çekildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu şahsın ikamet izni için daireye 11.11.2021 tarihinde başvurduğunu söyleyen polis, bu başvuruda zanlı H.K’den 40,000 Stg karşılığında satın alınan taşınmaz mal koçanı sunulduğunun da tespit edildiğini anlattı.

Polis, 25 Nisan 2022’de KKTC vatandaşı ile evlenen M.D.B’nin nikah şahidinin zanlı H.K olduğunu dile getirerek, yapılan soruşturmada 20.06.2022 tarihinde de zanlı H.K’nin M.D.B ile evlenen şahsa adına olan Mercedes marka bir aracı devrettiğinin tespit edilip araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Benzin istasyonu…

Soruşturma kapsamında Girne’de yine M.D.B adına kiralanan benzin istasyonunun zanlı H.K tarafından faal olarak çalıştırıldığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, 29 Ağustos’ta polise gelen zanlı H.K’nin sözlü beyanında söz konusu şirketi kendisinin idare ettiğini, M.D.B’nin Girne’de benzin istasyonunu kiraladığı ve M.D.B’nin istemi üzerine ortak oldukları, Mark’ın Girne’deki benzin istasyonunu 96.000 Sterline kiraladığı, 48.000 Sterlini M.D.B’nin hesabına gönderdiğini, benzin istasyonunun eski kiracısına benzin istasyonundan çıkması için M.D.B’nin söz konusu şirketi Kadilac model lüks bir araç alıp verdiğini anlattı.

Polis, bu araç için M.B.D’nin kendisine ödemeyi nakit yaptığını, aracın satış değerinin 125.000 STG olduğu, 1.700.000 STG’ye İskele’de bulunan bir şirketin hissesinin satın alındığı, alınan % 75’lik hissenin & hissesini kendisinin zanlı E.K’nin aracılığı ile zanlı B.S’nin 225.000 STG ödediğini, hisse için M.D.B’nin ise 1.000.000 1.100.000 USD ödediğini, ayrıca M.D.B’nin Dubai’den kendisine 2 adet araç aldığını bunun üzerine M.D.B 150.000 Sterlin ve toplam 70.000 Stglik de 4 adet çek yazıp verdiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, M.D.B ait ve garajında bulunan Bentley marka ve Land Curise marka kurşun geçirmez lüks araçlar M.D.B 10.07.2022 tarihinde ihraç edildikten sonra Zanlı 3 tarafından konu araçların Buddle a ait garajdan alıp Bentley marka aracı, 14.07.2022 tarihinde kendi adına devrini sağladığını, Land Curise marka kurşun geçirmez aracı da 29.08.2022 tarihinde M/Araçlar Mukayyitliğinde başka bir şahsın adına devir yapmaya çalıştığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, tüm bu olgular yanında bir şirkete araç satışı yapan zanlı B.S’nin “Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” tahtında oto galerilerin yükümlü sayıldığı halde M.D.B aleyhine daireye herhangi bir şüpheli işlem bildiriminde bulunmadığını söyledi.

Polis, 12.09.2022 tarihinde zanlı E.K’ye ait ofisin arandığını, M.D.B ve onunla birlikte hareket eden yine Avustralya vatandaşı bir şahıs adına düzenlenmiş 400.000 Stg değerinde imzasız taşınmaz mal satın alma sözleşmesi ve konu taşınmaza ait koçan fotokopilerinin tespit edildiğini anlattı.

Ofis arandı

Polis, aynı tarihte Mağusa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği B.S’ye ait ofisin arandığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Zanlı H.K’ye ait oto galerinin arandığını, M.D.B’ye ait Bentley marka araca ait kayıt belgesi dahil diğer evrakları, Az-Bay Tourizm Şirketi’ne ait bir set onay belgesi, M.D.B’ye ve onunla birlikte hareket eden Avustralya vatandaşı diğer şahsa ait pasaportların fotokopisi, ikamet belgelerinin bulunduğunu söyledi.

Polis, M.D.B’ye ait Bentley marka ve Land Cruise marka kurşun geçirmez araçların King Auto’da tespit edildiğini anlattı.

“Suçlamaları kabul etmediler”

Polis, zanlılara yazılı dava tebliğ edildiğini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtip, zanlıların methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren ağır suçlardan olduğunu söyledi.

Polis, zanlı E.K ve B.S’nin avukat olduğunu, zanlı H.K’nin KKTC vatandaşı olup iş sahibi olduğunu belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatları müvekkillerinin yurtdışına çıkışlarının men edilmesi ve polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına itirazları olduğunu beyan etti.

Teminata bağlandılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, üç zanlının da yurtdışına çıkışını yasaklayarak, zanlı E.K’nin 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ergüden, zanlı B.S’nin 50 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve zanlı H.K’nin ise 150 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Evrim KAMALI)