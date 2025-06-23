“Su fiyatlarına gelen fark kadar güncelleme yapılacaktır”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, su fiyatlarına yapılan zamma dikkat çekerek, belediye olarak önemli bir karar aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi, “Bu fiyat artışına hiçbir ekleme yapılmadan, yalnızca gelen fark kadar fiyat güncellemesi yapılacaktır” dedi, halkın sırtına ek bir yük bindirmeyeceklerini belirtti.

Yüksel Çelebi’nin paylaşımı şöyle:

“Belediyelere verilen suyun 1 metreküp alış bedeli, 9.80 TL'den 18.28 TL'ye yükseltilmiştir.

Biz Dikmen Belediyesi olarak, Meclis Üyelerimizle birlikte bu artışı değerlendirerek önemli bir karar aldık: Bu fiyat artışına hiçbir ekleme yapılmadan, yalnızca gelen fark kadar fiyat güncellemesi yapılacaktır. Bu süreci fırsata çevirmeyecek, halkımızın sırtına ek bir yük bindirmeyeceğiz.

Belediyemiz, şeffaflık ve halkın yanında olma ilkesinden asla taviz vermeyecektir.

Su temel bir haktır. Bu anlayışla hareket etmeye, sizin için çalışmaya devam edeceğiz.”