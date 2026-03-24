“Stratejik kelimesi ‘askeri’ değil, ‘ileri teknoloji yatırımı’ anlamında kullanıldı”

Başbakan Ünal Üstel’in Pazartesi günkü Meclis oturumunda “İTÜ arazisi güvenlik meselesidir, stratejiktir, burada detay veremem” sözleri, Meclis’te tartışmalara yol açtı.

Muhalefet, kamuoyunda yükselen “İTÜ arazisi askeri bir deniz üssü mü olacak” sorusunu hükümete yöneltti; Ünal Üstel’in “stratejik” açıklamasının altı “doldurulmaya” çalışıldı.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, “Başbakanın stratejik kelimesi, muhalefette ‘askeri’ bir anlam çağrıştırmış. Stratejik ifadesinden kasıt, buradaki yatırımların ileri teknoloji yatırımları olmasındandır. Bu anlamda stratejiktir” dedi.

Yerinden soru soran CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yani arazide, askeri deniz üssü yapılmayacak mı? Ya da askeri amaçla kullanılacak bir ileri teknoloji yatırımları mı yapılacak?” sorusunu sordu.

Çavuş, “Öyle bir şey yok” derken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Asker deniz üssü istese, bunu İTÜ’nün altında mı ister?” diye sordu.

Çavuş, “Böyle bir talep olsaydı, askere verilirdi” dedi.

Üstel ne demişti?

Başbakan Ünal Üstel, Pazartesi günkü oturumunda araziyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Unutmayalım, ülkemizin güvenliğini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Orası çok stratejik bir alandır. Bu nedenle milletvekillerinin bu meseleyi bu çerçevede de değerlendirmesini istiyorum. Stratejik bir konu olduğu için burada bunu konuşamıyorum değerli arkadaşlar. Bu alanın neden bu kadar geniş tutulduğunu izah etmek istedim ama daha geniş bir açılım yapamıyorum.”