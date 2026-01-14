Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2026 için başvuru süreci başladı

Easy markasının kurucusu ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Stelios Haji-Ioannou, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki iş birliğini desteklemeye yönelik kararlı duruşunu 16’ncı yılında da sürdürüyor.

Stelios Haji-Ioannou, 4 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri kapsamında, toplam ödül fonunu 500 bin Euro’ya yükselterek, 18 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciyi ödüllendirecek.

Son iki yıldır ödül miktarını artıran Stelios, her biri iki girişimciden oluşan dokuz iki toplumlu iş birliği ekibine finansal destek sağlayacak. Sağlanacak destekle, kazanan ekiplerin yeniden yatırım yapmaları, büyümeleri ve her iki toplumda da iş faaliyetlerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

Ödül Dağılımı

Bu yılki ödül programında toplam 500 bin Euro şu şekilde dağıtılacak:

Altın Ödül: 150 bin Euro

(İki girişimcinin her birine 75 bin Euro)

Gümüş Ödül: İki ekibe toplam 200 bin Euro

(Her ekip 100 bin Euro – girişimci başına 50 bin Euro)

Bronz Ödül: Altı ekibe toplam 150 bin Euro

(Her ekip 25 bin Euro– girişimci başına 12 bin 500 Euro)

Başvurular 8 Ocak’ta başladı

Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri’ne başvurular, 8 Ocak 2026 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular, Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın internet sitesi üzerinden temin edilecek başvuru formunun doldurulmasının ardından, [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderilmesiyle tamamlanacak. Yarışmaya; yıllık cirosu en az 10 bin Euro olan, işletme sahibi dışında en az bir kişiyi istihdam eden ve iki toplum arasında ortak iş faaliyetini belgeleyebilen Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler katılabilecek. Önceki yıllarda başvuru yapmış veya ödül kazanmış ekipler de yeniden başvuruda bulunabilecek.

Ödül Töreni 4 Haziran 2026’da

Kazanan ekipler, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Lefkoşa’da Markou Drakou Caddesi No:5’te bulunan Stelios Hayırseverlik Vakfı Merkez Ofisi’nde düzenlenecek törende Stelios Haji-Ioannou tarafından açıklanacak. Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Stelios Haji-Ioannou, girişimciliğin insanları bir araya getiren ve geçmişte ayrılıkların yaşandığı yerlerde köprüler kurabilen güçlü bir araç olduğunu vurguladı. Üst üste ikinci yıl ödüllerin güçlendirildiğini belirten Haji-Ioannou, bu girişimle kazanan ekiplerin işlerini güven ve istikrar içinde büyütmelerine destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Stelios ayrıca, bu ödüllerin yalnızca bir finansal destek değil; birlikte yaşama kültürüne, insana ve kolektif çabanın gücüne duyulan inancın bir yansıması olduğunu, barışa yatırım yapan vizyoner bir Kıbrıs’a katkı sunduğunu belirtti.

16 Yılda 5,3 Milyon Euro

Kıbrıs’ta iki toplumlu iş birliğini teşvik eden en uzun soluklu girişimlerden biri olan Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, 2026 itibarıyla 16’ncı yılına ulaştı. Bu yılki ödüllerle birlikte, bugüne kadar dağıtılan toplam ödül miktarı 5 milton 300 bin Euro’ya yükseldi.

Stelios Hayırseverlik Vakfı

Kâr amacı gütmeyen Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa’da hayır faaliyetleri yürütüyor. Vakıf, Kıbrıs’ta İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri ve Genç Girişimcilik Ödülleri’nin yanı sıra, “Kalpten Gıda” girişimiyle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor; afetlerden etkilenenler, hassas gruplar ve üniversite öğrencileri için de mali yardım ve burs programları yürütüyor.