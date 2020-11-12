Spehar'dan Maraş hatırlatması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi Elizabeth Spehar, bugün Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile ilk ikili görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün çalışmaları, geçtiğimiz hafta yer alan liderler görüşmesi, Kapalı Maraş’ın durumu ve teknik komitelerin çalışmaları ele alındı.

Spehar, Maraş’taki durumun değişmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararlarının hala geçerli olduğunu anımsattı.

Özel temsilci Elizabeth Spehar, taraflarla önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.