ODTÜ yönetimi, 15 yıldır görev yapan Doç. Dr. Yonca Özdemir’in sözleşmesini yenilemedi, işine son verdi.

Sözleşmesinin yenilenmemesinin akademik olmayan nedenlere dayandığını ifade eden Yonca Özdemir, “15 senedir çalıştığım bu kurumda akademik sorumluluklarımı kusursuz yerine getirdiğim herkesin malumudur” açıklamasında bulundu.

Özdemir, ODTÜ Kıbrıs yönetiminden detaylı rapor talep etmiş olmasına rağmen, bu istediğine karşılık verilmedi.

Özdemir yaptığı açıklamada, “Özellikle, bu kararla Aralık 2017’den Mayıs 2022’ye dek başkanlığını yürüttüğüm kampüsümüz sendikası KAMPÜS-SEN’in hedef alındığı açıktır. Amaç hem sendikayı susturmak, hem de iş güvensizliği ortamı yaratarak tüm çalışanları korkutup sindirmektir” ifadelerini kullandı.



Yonca Özdemir’in açıklaması şöyle:

“Nisan ayı sonunda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü yönetimi kontratımı yenilemeyeceğini bildirmiş ve bu kararı “akademik yetersizlik” nedenine dayandırmıştır. Kurumumuzun kullandığı kriterlerle kesinlikle bağdaşmayan bu değerlendirmenin detaylı raporunu ve yeniden değerlendirilmeyi talep etmiş olmama rağmen bu taleplerim de reddedilmiştir.

15 senedir çalıştığım bu kurumda akademik sorumluluklarımı kusursuz yerine getirdiğim herkesin malumudur. Dolayısıyla akademik olmayan bazı nedenlerden dolayı işten çıkarılmış olduğum aşikârdır. Özellikle, bu kararla Aralık 2017’den Mayıs 2022’ye dek başkanlığını yürüttüğüm kampüsümüz sendikası KAMPÜS-SEN’in hedef alındığı açıktır. Amaç hem sendikayı susturmak, hem de iş güvensizliği ortamı yaratarak tüm çalışanları korkutup sindirmektir.

Ayrıca, çeşitli gazetelerde yayınlamış olan Kıbrıs ile ilgili siyasi fikirlerimin de bu atılma kararında yol oynadığı izlenimi oluşmuştur. Spekülasyonlara yer vermemek amacıyla bu hususta TC Büyükelçiliği’nin rolü olmadığını vurgulamak isterim. Ortadaki ayıp tamamen ODTÜ yönetimine aittir.

Hatırlanacağı üzere tam üç yıl önce de benzer bir şekilde kampüsümüzdeki üç profesör işten çıkartılmıştı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yönetimi’nin kampüsün ciddi boyutlara varmış mali sıkıntılarına ve gittikçe yoğunlaşan öğrenci şikâyetlerine çözüm bulmak yerine, kampüsün sorunlarını daha da derinleştiren ve hem hocaların hem öğrencilerin ODTÜ’ye güveninin derinden sarsılmasına yol açan bu tip kararlar alması hem çok üzücüdür, hem de çok adaletsizdir. ODTÜ yönetimini ODTÜ prensip ve ilkeleri ile de kesinlikle bağdaşmayan bu kararından dolayı kınar, tüm ODTÜ bileşenlerini, akademisyen arkadaşlarımızı, KKTC’deki ve Türkiye’deki sivil toplum örgütlerini dayanışmaya davet ederim.

Doç. Dr. Yonca Özdemir”