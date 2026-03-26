Soyalan: "Tiyatro, insanın insana ayna tuttuğu en yaratıcı alanlardan biridir”

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Serkan Soyalan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiyatronun, insanın insana ayna tuttuğu en yaratıcı alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs gibi tarih boyunca ayrılıkların, sınırların ve suskunlukların içinden geçmiş bir coğrafyada tiyatronun, yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir buluşma, yüzleşme ve barış dili olduğunu aktaran Soyalan, “Aynı sahneye bakan gözler, farklı dilleri konuşsa da aynı duyguda birleşebilir. İşte bu nedenle tiyatro, bu adada hâlâ en güçlü ortak nefeslerden biridir.” şeklinde belirtti.

“Brecht’in dediği gibi: Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil, dünyanın onunla şekillendirildiği bir çekiçtir.” ifadesini kullanan Soyalan, bugün Kıbrıs’ta tiyatronun gerçeği yalnızca yansıtmakla kalmadığını, onu dönüştürme cesareti taşıdığını, barışı sahnede kurmaya çalışan her oyuncu, her yazar, her yönetmenin aslında geleceğin mümkün olduğunu hatırlattığını vurguladı.

Soyalan, sanatın kurumsal altyapısındaki eksikliklere de vurgu yaparak, “Yıllardır tamamlanmayı bekleyen Devlet Tiyatroları binasının hâlâ bitirilmemiş olması, yalnızca fiziksel bir eksiklik değil; sanata verilen değerin de sorgulanması gereken bir göstergesidir. Tiyatroya gerçekten inanıyorsak, onu yalnızca alkışlamakla değil, yaşatacak alanları inşa etmekle de sorumluyuz” ifadesini kullandı.