SOS Çocukköyü'ne anlamlı katkı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Unicap Ent. Ltd., SOS Çocukköyü Derneği’ne, bir aylık ihtiyaç olan domates bağışı yaptı.

SOS Çocukköyü’nden verilen bilgiye göre, domatesler, “Unicap Life” markası ve “Global GAP” sertifikalı üretiliyor.

Unicap Ent. Ltd. Direktörlerinden Havva Yetkili, Ayşe Tokel, Amber Ciddi Arabacı ve şirket hissedarı Gülcan Yalınca’dan oluşan heyet, bu çerçevede SOS Çocukköyü Ulusal Müdürü Refika İnce ile görüşerek, Çocukköyü’nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çocukköyü’nün kurulduğu günden bu yana geçirdiği süreçleri anlatan İnce, 20 yılı aşkın devam eden operasyonlarının büyük oranda halktan gelen bağışlarla döndüğünü vurguladı.

SOS Çocukköyü Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız da, kuruma gelen düzenli bağışların içinde en çok ihtiyaç duyulanlardan birinin sebze bağışı olduğunu hatırlatarak, yapılan bağışın önemine dikkat çekti.