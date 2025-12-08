SOS Çocukköyü Derneği’nden yeni yıl için bağış kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, yeni yıl için “Dilekleri Gerçeğe Dönüştürün!” adı altında bağış kampanyası başlattı.

Çocukların dileklerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamak isteyen herkes, doğrudan veya online yöntemiyle ya da SMS veya banka aracılığa bağış yapabilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, “Kimi sevdikleriyle olmayı diler, kimi yeni bir başlangıç… Ama bazı dilekler bizden küçük bir adım ister. Bu yıl dileğimiz, her çocuğun güvenli bir yuvada sevgiyle büyümesi” denildi.

Her desteğin bir dileği gerçeğe dönüştürdüğünün vurgulandı açıklamada, bağış yöntemleri de paylaşıldı.

Detaylı bilgi ve iletişim için 0548 830 04 59 numaralı telefonun aranabileceği, SOS Çocukköyü Derneği’nin sosyal medya hesaplarından kampanya sürecine ilişkin güncel bilgilere ulaşılabileceği kaydedildi.

İsteyenlerin SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret ederek doğrudan bağışta bulunabileceğinin de belirtildiği açıklamada, diğer bağış yöntemleri şöyle paylaşıldı:

“SMS ile bağış: Faturalı hatlar üzerinden, “SOS” yazıp 4120’ye SMS göndererek 400 TL bağış yapılabilir.

Online bağış: Derneğin resmi web sitesi üzerinden güvenli bir şekilde online bağış yapılabiliyor: soscocukkoyu.org/bagis-yap

Banka hesap bilgileri de şöyle:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872; Garanti Bankası: TR520006200049300006294366; İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93; Türk Bankası: CT49121019010000000005848733; Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045; Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069; Albank: CT22152090100000002500387336; Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727”

44 aileye ve 73 çocuğa doğrudan destek sağlandı

Öte yandan SOS Çocukköyü Derneği açıklamasında, yıl boyunca çocuklara, gençlere ve ailelere sağlanan destekle ilgili bilgi de verildi.

Buna göre, aile tipi bakım kapsamında Lefkoşa’daki Çocuk Köyü ve Girne’deki Gençlik Evi’nde 90 çocuk ve genç yaşıyor. Aile güçlendirme programıyla bu yıl 44 aileye ve 73 çocuğa doğrudan destek sağlandı.

SOS Kreş ve Anaokulu’nda bu yıl 72 çocuk eğitim alıyor. Geçtiğimiz 31 yılda toplam bin 93 çocuğun okul öncesi eğitim almasına olanak yaratıldı.