SOS Çocukköyü Derneği'nden çağrı: “Bir umudu olmalı her çocuğun”

SOS Çocukköyü Derneği “Bir umudu olmalı her çocuğun” diyerek, yeni yıl dönemi kampanyasıyla tüm halka destek çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan çağrıda “Her çocuk kendini güvende ve sevildiğini hissederek büyümeyi hak eder. Ne yazık ki dünya üzerinde her 10 çocuktan 1'i ihmal, istismar veya terk edilme nedeniyle yalnız büyüme riskiyle karşı karşıya kalıyor” denildi.

Yeni yıl yaklaşırken SOS Çocukköyü Derneği’nin bakım ve destek programlarında olan çocukların isteklerini gerçekleştirebilmek için, yeni yıl kampanyasına destek olunabilecek bağış seçenekleri şöyle:

“SMS bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 200 Türk lirası bağış yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebilir. https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabilir. SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabilir.

Banka bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir:

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09 1230 2910 0000 0002 0000 0872

Garanti Bankası: TR52 0006 2000 4930 0006 2943 66

Türk Bankası: CT49 1210 1901 0000 0000 0584 8733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85 1200 0010 0000 0000 0012 7045

Creditwest Bank: CT20 1360 9415 0000 0001 0001 1069

Albank: CT69 1520 9010 0000 0188 0267 3351

Yakın Doğu Bank: CT23 1390 5012 0123 0400 0002 0727”

Bilgi için; 0392 225 70 17- 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilir.

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların sadece temel gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp onlara ihtiyaç duydukları sevgi ve güven ortamını da sağlıyor. Dernek, ülkede 30 yılda 222 çocuk ve gence bakım vererek, bağımsız bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmasını; 109 ailedeki 258 çocuğun ailelerine destek vererek, çocukların kendi biyolojik ailelerinin yanında büyümelerine olanak sağladı.

Yıl sonu itibarıyla SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 178 çocuğun ve gencin sevgi dolu bir yuvada geleceğe kendinden emin yetişmesi için, tüm toplum destek verebiliyor.

SOS Çocukköyü Derneği, tam 30 yıldır, biyolojik aile bakımını kaybeden veya kaybetme riski taşıyan ülkedeki yüzlerce çocuğa bakım ve destek veren çalışmalarını sürdürüyor.