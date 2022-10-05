SOS Çocukköyü Derneği yararına “İyilik Sepeti” kampanyası başladı

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı’ndan destek alan aileler ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “İyilik Sepeti” kampanyası başlatıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı’ndan 26 ailenin ve 63 çocuğun destek aldığı belirtildi.

Aile Güçlendirme Programı’ndan destek alan aileler ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilmek için “Bebek Paketi”, “Temel Gıda Paketi”, “Kahvaltılık Paketi”, “Genel Temizlik Paketi” olarak dört farklı içerikte hazırlanan sepetlerden bir veya daha fazlasının bağışlanabileceği kaydedildi.

İyilik sepetini seç, aileye ulaşsın

Açıklamada, https://soscocukkoyu.org/iyilik-sepeti/ linkinden “İyilik Sepeti” içeriği ve ücretinin görülebileceği ve yine site üzerinden ödeme yapılabileceği belirtildi.

İyilik sepeti içerikleri

Açıklamada, “İyilik Sepeti” içerikleri şöyle belirtildi:

“Bebek Paketi içeriği: 350 gram bebek maması, 750 ml bebek şampuanı, 125 gram bebek sabunu, 60’lı ıslak mendil (176 Türk Lirası); Temel Gıda Paketi: 1 litre ayçiçek yağı, 800 gram yeşil mercimek, 800 gram kırmızı mercimek, 750 gram kuru fasulye, 830 gram salça, 500 gram şehriye, 800 gram bulgur, 800 gram nohut (235 Türk Lirası); Kahvaltılık Paketi: 1 kilogram hellim, 500 gram peynir, 400 gram bal, 320 gram pekmez, 450 gram mısır gevreği, 500 gram zeytin, 1 litre süt (400 Türk Lirası); Genel Temizlik Paketi: 3 litre yüzey temizleyici, 8 kilogram çamaşır deterjanı, 750 ml yüzey temizleyici, 4 litre çamaşır suyu, 24’lü tuvalet kağıdı, 400 gram sabun, 1.6 litre bulaşık deterjanı (330 Türk Lirası).”