SOS Çocukköyü Derneği 28. Olağan Genel Kurulu yapıldı

SOS Çocukköyü Derneği’nin 28’inci Olağan Genel Kurulu, Çocuk Köyü Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleştirildi. SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Avukat Buğra Akter getirildi.

SOS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul’da Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından faaliyet raporu ile mali rapor okunarak aklandı. Toplantıda ayrıca Dernekler Yasası’na uygun olarak gerekli tüzük değişikliği yapıldı; bazı maddeler yeniden düzenlenerek onaylandı. Tüzük değişikliğinin ardından mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve yedek üyeleri oy birliğiyle yeniden seçildi.

Genel Kurul’da konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, kendilerine bir kez daha duyulan güven için tüm üyelere teşekkür etti. Akter, dernek kurucularından ve kısa süre önce yaşamını yitiren merhum Hacer Çerkez’in, 2016 yılında görevi devrederken ortaya koyduğu vizyonun ve duyduğu güvenin bugün de yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi.

Hacer Çerkez’in, SOS Çocukköyü Derneği’nin temel değerlerinin oluşmasında ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında önemli katkılar sunduğunu ifade eden Akter, onun insana ve çocuğa dokunan yaklaşımının derneğin çalışmalarında hissedildiğini belirtti. Yönetimde 10’uncu yılı doldurmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Akter, derneğin varlığını sürdürmesinde duyarlılık gösteren tüm paydaşlara ve destekçilere teşekkür etti.

SOS Çocukköyü Derneği’nde önümüzdeki iki yıl görev yapacak Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Av. Buğra Akter-Yönetim Kurulu Başkanı; Av. Dervişe Çerkez Güryel-Asbaşkan; Amber Canciddi-Genel Sayman; Fevzi Özersay-Genel Sekreter; Hasan Arman-Faal Üye;Refika İnce Bareke-Faal Üye”