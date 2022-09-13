“Soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadı”

Gönyeli'de meydana gelen "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkâr alet taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı E.G. mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti, mahkeme ‘tutuksuz yargılanmasına’ karar verdi.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlı E.G.'nin "Vahim zarar", " Ciddi darp" ve "Tecavüzkar alet taşıma" suçlarıyla yargılandığını söyledi. Şaban, zanlının Gönyeli'de 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 20.00 raddelerinde aralarında husumet bulunan C.G.D.'nin başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tahta kürek sapı ile vurup kafatasının çatlamasına sebep olduğunu kaydetti. Tahta kürek sapının tespit edilerek emare olarak alındığını dile getiren Şaban, zanlının 10 Eylül'de tutuklandığını ifade etti. Şaban, zanlının aynı gün verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini işaret ederek, karşı tarafa da dava dosyası sıralanacağını (tanzim edileceğini) anlattı. Polis, soruşturmaya zanlının etki etme olasılığı kalmadığından davaları görüşülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.