Soruşturma tamamlandı, tutuksuz yargılanacaklar

Kavgaya dönen ‘İnternet kullanımı’ tartışmasında bıçakla bir birini yaralayan iki zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı L. C.E. ve zanlı P. A. O. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede bilgi veren polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı L.C. E.’nin Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı L. C.E.’nin 14 Eylül’de saat 16:00 raddelerinde Hamitköy’deki bir evde internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan ayni yerde sakin zanlı P. A. O.’nun (E-30) elinden aldığı bıçakla, adı edilenin sırtından yaralayarak öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Olay yerinde tespit edilmişti

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis: Soruşturma tamamlandı

İki zanlının da gönüllü ifade verdiğini, yasal statüleri olduğunu söyleyen Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 70’şer bin TL tutarında nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.