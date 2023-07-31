“Sorunların çözümü için CTP tek başına iktidara gelmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Mutluyaka köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Köylünün sorunlarını dinleyen heyet, çözüm önerilerini anlattı.

Belediye ile ilgili çalışmaları aktaran heyet, belediyeden daha iyi hizmet alımı için talepleri dinledi.

Yurttaşlar, ayrıca CTP milletvekillerine ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerini ve kablo ile elektrik getirilmesi konusunu sordular.

UBP hükümetlerinin yarattığı sorunların çözümü için CTP’nin tek başına iktidara taşınması gerektiğini ifade eden yurttaşlar, kurumları güçlü, iradesine sahip çıkan ve halkını seven bir yönetim için CTP’ye tam destek belirttiler.

Ziyarette; bazı CTP milletvekilleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, bazı CTP Mağusa İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri hazır bulunurken, Mutlukaya Muhtarı Buran Dirensoy da toplantıda hazır bulundu.