“Sorun kaynak değil, kaynakların yanlış kullanılması”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı verilerine göre “Elektronik Etiket Yazılım Projesi” için 2025 bütçesinden 15 milyon 84 bin 512 TL 40 kuruş harcandığını belirterek, söz konusu harcamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barçın, projenin gerekli olup olmadığı tartışmasına girmeden önce maliyet-fayda analizinin yapılıp yapılmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Harcanan kaynağın halkın alım gücüne, ekonomiye ve kamu yararına nasıl bir katkı sağlayacağının açıklanması gerektiğini kaydeden Barçın, bu kaynağın daha acil ihtiyaçlar yerine söz konusu projeye ayrılmasının gerekçesinin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Mevcut hükümeti eleştiren Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin benzer nitelikteki birçok projeye planlama yapmadan büyük miktarlarda kaynak aktardığını belirtti.

Ülkede kaynak sıkıntısından ziyade mevcut kaynakların doğru ve adil kullanılmaması sorunu bulunduğunu savunan Barçın, CTP’nin farkının bu noktada ortaya çıkacağını belirtti.

CTP iktidarında kamu kaynaklarının daha etkin kullanılacağını ifade eden Barçın, “Halkın tek bir kuruşu bile plansız şekilde harcanmayacak. Her proje için finansal etki değerlendirmesi yapılacak, kamu harcamalarının ekonomiye ve topluma geri dönüşü bilimsel yöntemlerle hesaplanacak. Kaynaklar toplum yararına kullanılacak” dedi.