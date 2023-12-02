Sorun çok çözen yok

Serap ŞAHİN

YENİDÜZEN, yurttaşa ‘Çözülmesi gereken en acil sorun sizce nedir?’ diye sordu; eğitim, sağlık, yollar, sosyal adaletsizlik, pahalılık ve gençlerin gelecek kaygısı yanıtını aldı.

YENİDÜZEN’in sorusunu yanıtlayan Funda Göler isimli yurttaş, “Ülkede en önemli şey eğitim” dedi, okulların gerekli alt yapı sağlanmadan tam gün eğitime geçmesinin kaosa yol açtığını ifade etti. “Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her yerden sıkıntı var” diyen Ali Kolozali isimli yurttaş da, hükümetin bu sorunları hızlı bir şekilde çözmesi gerektiğini belirtti, “Pek ümidimiz de yok” diye ekledi. Ayşegül Emirze isimli yurttaş, yollardaki çukurlara dikkat çekti, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yollardaki çukurların kötü sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. Ömür Yılmaz isimli vatandaş “Sosyal adaletsizlik, eşitsizlik, şiddet” derken, Mutlu Akdoğan isimli yurttaş da trafik ve yol sorununu vurguladı. Celal Kırmızılar, “Pahalılık ve geçim sıkıntısı” dedi, Arda Göztaşı isimli genç de çözülmesi gereken en acil şeyin gençlere verebilecek bir gelecek olduğunu söyledi. Eray Erel isimli yurttaş da ülkedeki en acil sorunun ekonomik durum olduğunu belirtti.

Funda Göler: Ülkede en önemli şey, eğitim

“En önemli en büyük sorun hem veliler, hem öğretmenler hem de öğrenciler için okulların öğleden sonraya uzatılmış olması. Çünkü bir alt yapı eksikliğimiz var. Okullardaki hiçbir eksiklik daha henüz tamamlanmadan böyle bir sisteme geçilmiş olması, haftada 2 bile olması çok büyük bir kaosa yol açıyor. O yüzden benim düşüncem önce bunu çözmeleri gerekir. Çünkü ülkede en önemli şey, eğitim.”

Ali Kolozali: Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her yerde sıkıntı var

“Şu anda ülkede o kadar çok sorun var ki, hepsi acil gibi duruyor. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her yerde sıkıntı var. Bunların hepsinin biranda hızlıca çözülmesi lazım. Umarım baştakiler bunu gerçekleştirebilirler. Pek ümidimiz de yok ama.”

Ayşegül Emirze: Yollardaki çukurlar

“Kışın da gelmesiyle birlikte yollardaki çukurlar en büyük sorun diye düşünüyorum. Çünkü bayağı instagram konusu da oldu. Sular dolduğu zaman yerdeki çukur ölçüsü görünmüyor ve aracın şanzımanının dağılması gibi olaylar olabiliyor. Genel itibari ile yollarımız diyorum.”

Ömür Yılmaz: Sosyal adaletsizlik, eşitsizlik, şiddet

“Sosyal adaletsizlik, eşitsizlik, şiddet maalesef her türlü sorunla her gün mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Tutacak yeri de yok. Tuttuğumuz yer başka taraftan sökülüyor. Ama en büyük sorunu şu anda sosyal adaletsizlik olarak görüyorum. Bu da diğer toplumsal sorunları maalesef besliyor.”

Mutlu Akdoğan: Trafik ve yol sorunu

“Ülkenin en büyük sorunu şu an bana göre trafik ve yol sorunu. En kısa mesafeden bile bir yere ulaşmak çok zor oluyor. Ne yazık ki yollarımız çok kötü. Büyük bir sorun bu.”

Celal Kırmızılar: Pahalılık ve geçim sıkıntısı

“Pahalılık ve geçim sıkıntısı en büyük sorunlardan. Daha ne olsun”

Arda Göztaşı: Ülkemizde gençlerimiz için yeterince seçenek yok

“Bence şu an ülkemizde en acil çözülmesi gereken sorun gençlere verilebilecek olan gelecek. Yeni işler, yeni gelecekler. Çünkü ülkemizdeki çoğu genç üniversiteye gidiyor evet ama ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gidip çalışmak için. Çünkü ülkemizde gençlerimiz için yeterince seçenek yok. Bence buna en yakın zamanda bir çözüm bulunması lazım.”

Eray Erel: Ülkedeki en acil sorun ekonomik durum

“Ülkedeki en acil sorun tabiî ki ekonomik durum. İnsanların alım gücü çok düştü. Enflasyondan dolayı insanlar geçim derdinde. İnsanlar alış veriş yapamaz oldu. Ekonominin kesinlikle rahatlaması gerekiyor ama öyle bir durum şu an yok.”