“Sonuç üretmeyecek bir çözüm çabasının içinde olmayacağız”

Meclis Genel Kurulu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sırada söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, seçim süreci, Kıbrıs meselesinde başlayan yeni dönem ve liderler görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Çok önemli bir seçim geçirdik. Kıbrıs Türk halkı bu seçimle birlikte uçurumun kenarından döndü” diyen Candan, son beş yıldır dünyada yalnızlaştırılan Kıbrıs Türk halkının bu durumu kabul etmediğini güçlü bir seçim sonucuyla ortaya koyduğunu söyledi. Candan, “Kıbrıs Türk halkı ‘Bu statüde yaşamak istemiyorum’ dedi. Bu değişim önümüzdeki yıl içinde yapılacak genel seçimlerde de devam edecek. Bu net şekilde halkımız tarafından ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın söz verdiği üzere süreci farklı siyasi partilerle bir araya gelerek ve hükümetin başıyla düzenli toplantılar halinde istişare ederek sürdürdüğünü kaydeden Candan, Erhürman’ın seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini, hemen ardından Holguin’in adayı ziyaret etmesiyle sürecin başladığını anlattı. Candan, “Çok uzun bir zamandan sonra meselelerin detaylı bir şekilde çalışılarak tartışıldığı bir istişare ortamı yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Holguin’in YENİDÜZEN’e verdiği röportaja da işaret eden Candan, “Son liderler zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, uzun bir zamandan sonra konuların detaylı bir şekilde ele alınmakta olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra Kıbrıs meselesini ciddiyetle ele alan bir Kıbrıs Türk liderinin ortaya çıktığını vurgulayan Candan, Erhürman’ın konulara derinlikli şekilde çalıştığını, dosyasına hâkim olduğunu, Kıbrıslı Türklerin hassasiyetlerini bilerek bunları Birleşmiş Milletler önünde masaya koyduğunu söyledi.

Liderler görüşmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Candan, “Kara bulutların bir anda dağılmasını bekleyemeyiz” dedi. Yeni başlaması öngörülen sürecin bir yandan güvenin yeniden inşa edilmesini, kapsamlı müzakerelere başlanabilmesi için güven yaratıcı önlemler ve iş birliği alanlarının oluşturulmasını, diğer yandan da Kıbrıs Türk pozisyonunun dünya tarafından anlaşılabilir, gerçekçi ve yapılabilir bir noktaya gelmesini hedeflediğini belirtti.

Candan, “Önümüzdeki 3-4 ayda ortaya çıkacak çerçeve, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak ciddi bir noktaya varıp varamayacağımıza dair önemli ipuçları verecek. Bundan sonra atılacak adımların sonuç üretici olması noktasındaki ısrarımız yankı bulmaya başladı” dedi.

“Bir çözüm çabası daha olacaksa bu sefer bu sonuç üretecek”

Candan, uluslararası aktörlerin Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına dikkat çekerek, sonuç alıcı bir sürecin artık zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Uluslararası aktörlerin açıklamalarında özellikle “artık sonuç alıcı bir sürece girebiliriz ancak” vurgusunun öne çıktığını belirten Candan, “Bundan sonra ortaya çıkacak yöntem, bizi sonuca götürmelidir. Bunun aksi kabul edilemez ve bir daha ne Kıbrıs ne de uluslararası siyaset bunu kaldıramaz demeye başladılar” dedi.

Bu yaklaşımın, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ve CTP olarak kendilerinin uzun süredir altını çizdiği en önemli konuşma başlıklarından biri olduğunu ifade eden Candan, uluslararası toplumda bu söylemin yer etmeye başladığını gördüklerini söyledi. Candan, bunun yerleşmeye başlamasının kendileri açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Candan, “Bu sefer bir çözüm çabası daha olacaksa bu sefer bu sonuç üretecek. Sonuç üretmeyecek bir çabanın içinde olmayacağız” ifadelerini kullandı.