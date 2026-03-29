“Sonuç alana kadar grevdeyiz”

Sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Hayat Pahalılığı ödeneğini değersizleştirmeye yönelik hazırladığı yasa tasarısına karşı yarın grev başlatıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın diğer sendikalarla birlikte saat 08.00’den itibaren örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde süresiz grev uygulayacağını açıkladı. Grevin, talepler karşılanıncaya kadar devam edeceği vurgulandı.

Bengihan ayrıca, saat 09.00’da Citroen Işıkları’nda toplanacak olan sendika üyelerinin, buradan Meclis önüne yürüyüş gerçekleştireceğini duyurdu.