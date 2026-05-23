DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, COHEHRE 2026’da KKTC’yi temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt, Porto, Portekiz’de gerçekleştirilen COHEHRE 2026 Konferansı’na katıldı.

Sağlık ve rehabilitasyon alanında eğitim veren Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarını bir araya getiren saygın bir akademik konsorsiyum olan COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe), eğitimde kalite güvencesinin geliştirilmesi, disiplinler arası iş birliklerinin artırılması, uluslararasılaşmanın teşvik edilmesi ve ortak araştırma kültürünün güçlendirilmesi gibi temel hedefler doğrultusunda faaliyet gösteriyor. Her yıl farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlenen konferanslar aracılığıyla bilgi paylaşımı, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası stratejik iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.

DAÜ, KKTC’den üye olan tek üniversite

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC’den bu prestijli konsorsiyuma üye olan tek yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşımakta olup, bu yönüyle hem üniversiteyi hem de ülkeyi uluslararası akademik platformlarda temsil ediyor.

Bu yıl “Interdisciplinary Teaching, Working, Communication and Collaboration” temasıyla düzenlenen konferans, sağlık bilimleri alanında Avrupa’nın önde gelen yükseköğretim kurumlarını bir araya getirerek disiplinler arası eğitim, çalışma ortamları, iletişim ve iş birliği konularında önemli bilimsel paylaşımlara ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Mehtap Malkoç, COHEHRE 2026 Konferansı’na bir poster sunumu ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Yurt ise bir sözel bildiri sunumu ile katılım sağladı.

Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından gerçekleştirilen poster sunumunda, “Healthy Learning and Working Environments in a Faculty of Health Sciences: Institutional Evidence from Staff and Student Satisfaction Surveys” başlıklı çalışma ile öğrenci ve personel memnuniyet anketlerinden elde edilen kurumsal veriler paylaşılarak, fakülte bünyesinde kalite kültürünün güçlendirilmesine yönelik uygulamalar uluslararası platformda aktarıldı. Çalışma, sağlıklı öğrenme ve çalışma ortamlarının geliştirilmesi ile sürdürülebilir kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesine katkı sundu.

Doç. Dr. Yasin Yurt tarafından gerçekleştirilen sözlü bildiri sunumunda ise “AI-assisted Assessment in Physiotherapy Education: A Study on Grading Consistency and AI-use Detection” başlıklı çalışma katılımcılar ile paylaşıldı. Çalışmada, fizyoterapi eğitiminde yapay zekâ destekli değerlendirme süreçlerinin akademik ölçme-değerlendirme üzerindeki etkilerini ele alarak, özellikle notlandırma tutarlılığı, değerlendirme standartlarının korunması ve yapay zekâ kullanımının tespitine yönelik güncel yaklaşımları değerlendirildi. Sunum, sağlık bilimleri eğitiminde dijital dönüşüm ve akademik kalite güvencesi açısından önemli bir katkı sağladı.

Prof. Dr. Malkoç, konferansın ardından yaptığı değerlendirmede, COHEHRE 2026’nın yalnızca bilimsel paylaşım açısından değil, aynı zamanda uluslararası akademik ağların güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da son derece verimli geçtiğini belirtti. Prof. Dr. Malkoç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak uluslararasılaşma, kalite güvencesi ve disiplinler arası akademik gelişimi öncelikli hedefler arasında gördüklerini ifade etti. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Avrupa’daki sağlık bilimleri yükseköğretim kurumlarıyla olan iş birliklerini artırarak, eğitimde kaliteyi ve uluslararası görünürlüğü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.