Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Dikmen Kavşağı yakınlarında, Uğur Onarır’ın kullanımındaki UE 365 plakalı arkası açık kamyonda, muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinin aracın arka kısmında taşınan kartonlar üzerine düşüp, alevlenmesi sonucu dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın arka kısmında taşınan 1 adet 48’lik buzluk tipi klimanın iç ve dış üniteleri, 2 adet 12’lik klimanın iç ve dış üniteleri ile yangının bölgedeki kuru otlara sirayet etmesi sonucu 250 metrekare ebatında kuru otlar yandı.

Çıkan ısıdan dolayı ise, aracın arka kasasının tahta zemini, ön kabin şoför kısmı, iç kapı aksamları ve dış kaportası zarar gördü.