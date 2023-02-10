Son yolculuklarına uğurlanıyorlar

Mağusa Belediyesi, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sırasında hayatlarını kaybeden Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Doruk Akın, Alp Akın, Mert Niyazi Topukçuoğlu ve Fahri Arkar’ın bugün defnedileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Mert Niyazi Topukçuoğlu ile Doruk Akın ve Alp Akın bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Lavin Kalaycı ve Duygu Kalaycı ile Fahri Arkar ise Gazimağusa Kabristanlığı’nda ikindi namazının ardından defnedilecek.

Kağan Selim İş de Ulukışla'da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ulukışla Kabristanlığı'na defnedilecek.

Öte yandan Mağusa TMK müdür Muavini İbrahim Yakula ise yarın öğle namazından sonra Vadili Köy Mezarlığı’na defnedilecek.