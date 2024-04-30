Son bir haftada 64 trafik kazası, 19 yaralı…

Kıbrıs'ın kuzeyinde 20 – 26 Nisan tarihlerini kapsayan bir haftalık sürede, 64 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, meydana gelen tüm kazalarda yaklaşık 3 milyon 358 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 19, Gazimağusa 12, Girne 17, Güzelyurt 6 ve İskele 10 şeklinde gerçekleşti.