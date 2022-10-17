Son bir haftada 14 yangın çıktı

Ülkede son bir haftada toplam 14 yangın çıkarken, itfaiyenin müdahale ettiği 20 hususi servis olayı meydana geldi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü, 10–16 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 14 yangın sonucunda yaklaşık 277 bin 950 TL zarar oluştuğunu; yangına sebep olduğu tespit edilen iki kişinin aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Yangınların 5'i Girne, 5'i Lefkoşa, 2'si Gazimağusa, 1'i İskele ve 1'i Yeşilköy'de çıktı 1.

Bu süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik kaynaklı kısa devreler, anız yakma, temizlik maksadıyla yakma ve ısınmış araç egzozunun kuru otlara temas edip tutuşturması olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise; yangın eğitimi verilmesi, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, dere yatağında, balkonda, asma tavan arasında, dikenli tellerin arasında, jeneratörün altında ve su kuyusunda mahsur kalan kediler ile boş sulama havuzuna ve drenaj kanalına düşen köpeklerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.

Hususi servislerin bölgelere göre dağılımı ise şöyle; Lefkoşa 11, Girne 4, Gazimağusa 2, Güzelyurt 1, İskele 1 ve Gemikonağı 1.