SON 24 SAAT: 1 CAN KAYBI - 241 YENİ VAKA - 9.060 AŞI
Kıbrıs'ın kuzeyinde son 24 saatte toplam 26.254 test yapıldı, 196'sı yerel, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 265 kişi taburcu edildi.
Kıbrıs'ın kuzeyinde son 24 saatte toplam 26.254 test yapıldı, 196'sı yerel, 241 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 265 kişi taburcu edildi.
İşte Covid-19 Tablosu
Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.254 olup, 196'sı yerel 241 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 265 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 196 kişi ise yerel vakadır.
89 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
29 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.254
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 241
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44
Yerel Vaka Sayısı: 196
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 265
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.097.822
Toplam Vaka Sayısı: 28.593
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.360
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3134
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9060
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 609
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 935
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7408
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.225