Sol Gençlik EDON’un festivalindeydi

Sol Gençlik, Kıbrıs'ın güneyinde örgütlü EDON’un “Kıbrıs Gençlik ve Öğrenci Festivali”ne katıldı.

“Şarkılarımız ve Mücadelelerimizle, Barış ve Adalet İçin” sloganıyla 3-5 Temmuz tarihlerinde bu yıl 36’ncı kez düzenlenen festivale katılan Sol Gençlik, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ilerici gençlik örgütleriyle temaslarda bulunma fırsatı yakalandığını belirtti.

İki Toplumlu Uğrak Yeri’nde düzenlenen festival programıyla ilgili detaylara da yer verilen açıklamada, Sol Gençlik'in festivale kuzeyden katılımın organizasyonunu da üstlendiği, CTP ve TDP gençlik örgütlerinin de festivalde yer aldığı bildirildi.