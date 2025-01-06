Sol Gençlik, EDON kongresine katıldı

Sol Gençlik, mücadele müttefiki Kıbrıs’ın ilerici gençlik örgütü EDON’un 21. Kongresine katıldı.

4-5 Ocak 2025 tarihlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleşen kongreye Sol Hareket Gençlik Sekreteri Raif Kanlıoğlu, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Lema Gözay ve Örgüt Meclisi üyesi Su Özarın’dan oluşan beraberindeki heyet ile birlikte katılırken, 2024 yılında temasda bulunduğu Özgür Almanya Gençliği / Freie Deutsche Jugend - FDJ temsilcileri ile bir araya gelirerek, İsrail Komünist Partisi (MAKİ) Gençlik Örgütü ile ise temasta bulunma fırsatı yakaladı.

Sol Gençlik adına Lema Gözay’ın kongrede yaptığı konuşma şu şekilde:

"Sevgili Yoldaşlarım,

Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

Sol Gençlik olarak, aramızdaki katılımcılara ve bu etkinliğin organizasyonunda emeği geçen herkese, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek isterim.

EDON, Kıbrıslı ayrılıkçı faşistlere ve çözüm karşıtlarına karşı mücadelemizde her zaman en önemli müttefikimiz olmuştur. Onlar, emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ülkemizin bölünmesini ve yozlaşmasını sağlamak için çaba sarf ederken, bizler "Aynı toprağın çocukları düşman olamaz, tek vatan tek halk!" diyerek birleşik bir Kıbrıs ve sosyalizm mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

80 yılı aşkın deneyime ve güçlü bir örgütlülüğe sahip EDON ile birlikte, iki toplumun yeniden yakınlaşması ve adanın birleşmesi için yürüttüğümüz bu mücadelede önemli adımlar attık. Bu süreçte, birleşik federal Kıbrıs ve sosyalizm mücadelesi adına daha pek çok etkinlikte işbirliği yapacağımıza olan inancımız tamdır.

Emperyalizmin Orta Doğu halklarına yönelik saldırıları, böl-yönet politikası ve yarattığı kan gölü asla kabul edilemez. Son dönemde, insani yardım gerekçesiyle Kıbrıs’a toplanan ABD askeri güçlerinin amacı asla yardım sağlamak değil, ülkemizi bir savaş üssüne dönüştürmektir. Kimse, bu gerçeği görmezden gelmemelidir.

Adanın çok yakınında, Siyonist İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırım devam ederken, bizler, anti-emperyalist mücadelemizin bir parçası olarak, Kıbrıs’ın bilinçsizce bir savaş gemisine dönüştürülmesine karşı durmaya kararlıyız. Kıbrıs’ın ilerici gençliği olarak, bölgedeki askeri operasyonlara adanın dâhil edilmesine ve olası müdahalelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kıbrıs’ın işgali, Anglo-Amerikan emperyalizminin doğrudan ve dolaylı müdahaleleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu tarihi olgu, tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktır. Bizler, Kıbrıs’ın ilerici gençliği ve tüm ilericileri olarak, bu emperyalist üsleri adamızdan söküp atana kadar anti-emperyalist mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Covid-19 pandemisiyle birlikte değişen küresel ekonomik düzende, kapitalist toplumların insan haklarını ve sosyal devlet anlayışını daha da yok ettiğini ve sınıfsal ayrımın derinleştiğini hep birlikte deneyimledik. Bu koşullarda, kalıcı bölünme ve faşist tehditlere karşı daha sıkı sarılmalı, saflarımızı güçlendirmeli ve emperyalizmle kapitalizme karşı ortak mücadelemizi büyütmeliyiz.

Bölünme ve statükodan beslenenlerin adayı daha fazla parçalamadan, iki toplumlu, iki bölgeli, askeri üslerden arınmış birleşik federal Kıbrıs’a ulaşmalıyız.

Tüm ayrımlara, sınırlara ve müdahalelere rağmen, ortak mücadelenin gerekliliği tartışılmazdır. Kıbrıslı ayrılıkçılar ve burjuvazi elitler, emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ülkemizi daha fazla bölmek için çalışmaktadırlar. Ancak bu defa başarılı olamayacaklar. Karşılarında, daha kararlı, korkusuz ve birleşik bir Kıbrıs için mücadele eden binlerce ilerici genç bulunuyor.

İşgale, kolonizasyon politikalarına ve ilhaka karşı mücadelenin kararlılığıyla, Kıbrıs’ı yeniden federal temelde birleşmiş bir ülke yapana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sol Gençlik olarak, başta EDON olmak üzere tüm ilerici güçlere çağrıda bulunuyoruz: Bir araya gelmeli, saflarımızı sıklaştırmalı ve ortak vatan mücadelesini büyütmeliyiz. Geçmişte katkı koyan tüm arkadaşlarımızı kutlar, yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Solun öncü örgütlerinden EDON’a ve katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte, daima ileriye!

Yaşasın ülkemizin mücadeleci gençliği, Yaşasın şanlı EDON!

Yaşasın Birleşik Tam Bağımsız Federal Kıbrıs, Yaşasın ortak mücadelemiz!"