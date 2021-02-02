"Sokaktaki kalabalığı azaltma konusunu ele alıyoruz"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bakanlar Kurulu’nun bugün akşamüzeri yeniden biraya geleceğini aktardı, toplantıda ilçe başkanlarıyla yaptıkları görüşmenin detaylarının da görüşüleceğini ifade etti.

Vaka sayısında ‘patlama’ görüldüğünü vurgulayan Evren, halkın yeteri kadar kurallara uymadığını, pozitif vaka sayısının 5-10 gün sonra daha da artabileceğine işaret etti. Evren, duruma göre tam kapanma ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılabileceğini kaydederek, “Bugünkü toplantı sonrasında tam kapanma konusunda bir şey çıkmaz, belki denetim ve kontrol noktasında daha sıkı tedbirler getirilebilir. Halk daha duyarlı olmalı.” dedi.

Evren, ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıda denetimlerin masaya yatırıldığını söyledi, çalışmaların daha da sıklaştırılmasının konuşulduğunu ifade etti.

Evren, “Neler eksik, neleri ihmal ettik, neler yapabilir, bu sokaktaki kalabalığı nasıl azaltabiliriz durumuna baktık. Birçok noktada hemfikir olduk. Yeni çalışmalar yapılacak” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun akşamüzeri yeniden toplanacağını anlatan Evren, tüm konuşulanların burada değerlendirileceğini dile getirdi.

Evren, ilk kapanma sürecinden farklı bir kapanma olduğunu işaret ederek; “Ekonomiyi ve vatandaşın psikolojisini de göz önünde bulundurarak, daha hafif kapanmaya gidiyoruz. Kısa süreli açma ve kapama noktasında ilçelere yetkiler verdik. Polis teşkilatının daha fazla şehir içi kalabalık yerlerde denetim yapılmasına hemfikir olduk. Girne’de ise görülen kalabalık coğrafik konumundan dolayı daha fazla gibi görünüyor. Ama bu büyük sorun teşkil etmiyor.” şeklinde konuştu.

Evren bu açıklamaları BRT'de yaptı.