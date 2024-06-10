So kolektif Yetişkinler Tiyatro Atölyesi’nin “Mek’an Hikayeleri” 4 kez seyirci karşısına çıkacak

Murat OBENLER

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beridir Erdoğan Kavaz yönetiminde so kolektif bünyesinde Rüstem Kitabevi’nde devam eden yetişkinler için tiyatro atölyesi eğitim programının sonuna yaklaşırken kursiyerler ilk performansları ile 4 kez seyirci karşısına çıkacaklar. Oyuncuların, eğitmenleri ve metin danışmanları önderliğinde yazdığı Mek’an Hikayeleri, 11 Haziran akşamı saat 20:30’da Rüstem’s Hangar’da prömiyer yapacak. 12, 24, ve 25 Haziran’da da tekrarlanacak olan performansın biletlerine Rüstem Kitabevi’nden ulaşılabilir.